Православні відзначають Велику П`ятницю

21 квітня православні віряни відзначають Велику П`ятницю - найбільш скорботний день церковного календаря, коли згадують хресні страждання і смерть Спрасителя.

Цього дня Страстної седмиці піст стає особливо строгим: за церковними канонами, не можна їсти нічого, крім води і хліба. У Велику П`ятницю в церквах поклоняються плащаниці - великому, на весь зріст, зображенню тіла Христа у тому вигляді, у якому його зняли з хреста. Плащаницю виносять на середину храму, залишають там серед білих квітів, читають над нею Євангеліє і виконують похоронні плачі.

Поклоніння плащаниці триває два дні - до великодньої служби, тобто до пізнього вечора суботи, і за кілька хвилин до великоднього хресного ходу її вносять назад у вівтар.

На утрені Великої П`ятниці читають 12 уривків з Євангелія, що оповідають про пристрасті Ісуса. Під час цього богослужіння віряни тримають у руках запалені свічки, що символізують велич Спасителя під час страждань. Цього дня літургії немає, але о третій годині дня відбувається вечірня, під час якої люди в храмі співпереживають смерть Христа.

ICTV