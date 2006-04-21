Черновецький обіцяє використовувати манежі за призначенням

11:58, 21 квітня 2006
Політика
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Для цього буде створена окрема структура

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв, що всі манежі і спортивні комплекси столиці будуть повернені у власність міста, і використовуватися за функціональним призначенням.

Про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання з приводу повернення територіальній громаді Києва легкоатлетичного манежу.

«Всі манежі будуть повернені. Таких манежів по місту мільйони, і всі буде повернено. Я за те, щоб діти могли займатися спортом», - сказав він.

Окрім цього Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає за необхідне створити в Києві окрему структуру, яка займатиметься організацією роботи спортивних комплексів. Першочерговим завданням він вважає на сьогодні зберегти Олімпійський комплекс, який, як зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, приватизується.

 

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