Ющенко: або нова коаліція, або перевибори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що після президентських виборів у Верховній Раді має бути сформована більшість, інакше вона має бути розпущена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Умані під час спілкування з жителями Черкаської області.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що його відносини з парламентом базуватимуться виключно на нормах Конституції. При цьому глава держави зауважив, що після подій вересня 2009 року, коли, за його словами, Юлія ТИМОШЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧ планували внести зміни до Конституції, відбувся фактичний розвал демократичної коаліції.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні є різні погляди щодо існування чи відсутності коаліції в парламенті. Зокрема, за його словами, “дехто вважає, що коаліція формується фракціями, до складу яких входить більшість депутатів, інші вважають, що коаліція повинна мати 226 депутатів, що має бути засвідчено їх підписами”. Тому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що після президентських виборів надважливим питанням буде стабілізація роботи парламенту, приведення його до конституційних норм роботи. «Тому що сьогоднішня ситуація – це утримання на посаді Ю.ТИМОШЕНКО за рахунок державної, національної нестабільності», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що стабілізація роботи парламенту може відбуватися через формування нової коаліції чи проведення позачергових виборів. При чому, за його словами, це може відбуватися як на основі чинної Конституції, так і після внесення необхідних змін до Основного закону.

«Але я хочу підкреслити, що завдання (які стоять перед країною – УНІАН) таким парламентом, яким він є сьогодні, не вирішити», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що після президентських виборів цю проблему буде вирішено. «Я переконаний, що відповідь буде знайдено, або зміною конституційного поля, або в цьому ж полі робити переформатування (парламенту – УНІАН)», - сказав В.ЮЩЕНКО.