Одну з вулиць Києва перейменовано на Георгія Гонгадзе
Але не Банкову, як обіцяли
Столична влада дала нові назви досі не названим ділянкам міста або встановила нові назви ряду вже існуючих вулиць.
Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації № 767 від 19 квітня 2006 року „Про найменування та перейменування вулиць в м. Києві”, повідомили УНІАН у прес-службі адміністрації.
Зокрема, вулиця Машинобудівна – від вулиці Вадима Гетьмана до вулиці Миколи Василенка – отримала нову назву: вулиця Георгія Гонгадзе.
Вулицю Індустріальну – від проспекту Перемоги до залізничного шляхопроводу – перейменовано на вулицю Вадима Гетьмана.
Колишня вулиця Землячки – від вулиці Лебедєва-Кумача до вулиці Польової – відтепер стала вулицею Тетяни Яблонської (народної художниці України 1917-2005).
Вулиця-частина дороги М-03 Київ-Харків, яка пролягла від Харківської площі до межі міста Києва, отримала назву Бориспільське шосе.
Проїзд вулиці від проспекту Визволителів до бази відстою пасажирських вагонів станції Київ-Дніпровський Південно-Західної залізниці у Дніпровському районі названо іменем Віталія Шимановського (українського вченого, директора „Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій”).
КМДА доручила Комунальному підприємству „Київжитлоспецексплуатація” виготовити, а Дарницькій, Дніпровській та Солом’янській райдержадміністраціям, відповідно, встановити на зазначених будинках таблички з новими назвами вулиць.
Столична міськдержадміністрація звернулася до Головного управління МВС України в м. Києві з проханням здійснити перереєстрацію громадян згідно з цим розпорядженням.