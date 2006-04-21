Одну з вулиць Києва перейменовано на Георгія Гонгадзе

Столична влада дала нові назви досі не названим ділянкам міста або встановила нові назви ряду вже існуючих вулиць.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації № 767 від 19 квітня 2006 року „Про найменування та перейменування вулиць в м. Києві”, повідомили УНІАН у прес-службі адміністрації.

Зокрема, вулиця Машинобудівна – від вулиці Вадима Гетьмана до вулиці Миколи Василенка – отримала нову назву: вулиця Георгія Гонгадзе.

Вулицю Індустріальну – від проспекту Перемоги до залізничного шляхопроводу – перейменовано на вулицю Вадима Гетьмана.

Колишня вулиця Землячки – від вулиці Лебедєва-Кумача до вулиці Польової – відтепер стала вулицею Тетяни Яблонської (народної художниці України 1917-2005).

Вулиця-частина дороги М-03 Київ-Харків, яка пролягла від Харківської площі до межі міста Києва, отримала назву Бориспільське шосе.

Проїзд вулиці від проспекту Визволителів до бази відстою пасажирських вагонів станції Київ-Дніпровський Південно-Західної залізниці у Дніпровському районі названо іменем Віталія Шимановського (українського вченого, директора „Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій”).

КМДА доручила Комунальному підприємству „Київжитлоспецексплуатація” виготовити, а Дарницькій, Дніпровській та Солом’янській райдержадміністраціям, відповідно, встановити на зазначених будинках таблички з новими назвами вулиць.

Столична міськдержадміністрація звернулася до Головного управління МВС України в м. Києві з проханням здійснити перереєстрацію громадян згідно з цим розпорядженням.