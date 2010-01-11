Порошенку нагадали про обіцянку-цяцянку

Досягнення конкретних домовленостей щодо забезпечення нагальних потреб численної української громади стало б основним критерієм успішності візиту міністра закордонних справ Петра Порошенка до Іспанії.

У цьому переконаний президент Аналітичного центру “Відкрита політика» Ігор Жданов. "Зокрема, свого часу було багато обіцянок щодо можливості спрощеного і швидкого обміну українських посвідчень водіїв на іспанські. Для десятків тисяч „іспанських” українців це питання не абстракції, а важлива складова створення сприятливих соціальних умов для їх нормальної життєдіяльності та забезпечення добробуту", - сказав експерт.

Жданов нагадує, що дискусії щодо укладання відповідної угоди з іспанською стороною ведуться вже понад три роки. "Кожний контакт з Іспанією завершується обіцянками, що це питання буде вирішено найближчим часом. Остання така обіцянка була дана міністром Порошенком під час візиту його іспанського колеги до Києва у листопаді минулого року. Укладення цієї, на перший погляд, незначної за державним масштабом угоди було б добрим подарунком для численних українців за кордоном і створило б прецедент для укладання аналогічних домовленостей з іншими державами. Це також підтвердило б, що прагнення дієвого захисту прав та інтересів українських громадян за кордоном – це не просто гасло наших можновладців», - вважає Жданов.