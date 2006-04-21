Кабмін не засідатиме 25 квітня

Кабінет міністрів України переніс своє чергове засідання з 25 на 27 квітня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

У прес-службі не уточнили причину перенесення дати засідання Кабміну, а також формат засідання, наміченого на 27 квітня.

Водночас у прес-службі зазначили, що передбачається, що намічені на 4 і 11 травня чергові засідання пройдуть згідно з графіком.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Кабмін планував провести розширене засідання за участі Президента Віктора ЮЩЕНКА за результатами соціально-економічного розвитку країни в І кварталі ц.р.