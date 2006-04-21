Москаль пішов у відставку

Голова Луганської обласної держадміністрації Геннадій МОСКАЛЬ подав у відставку.

Як повідомляє “Українська правда”, Г.МОСКАЛЬ написав заяву на ім`я прем`єр-міністра і Президента України про звільнення з посади глави Луганської обладміністрації в зв`язку з переходом на іншу роботу, повідомляє в п`ятницю прес-служба обладміністрації.

За даними прес-служби, уряд уже підготував усі необхідні документи і передав їх у Секретаріат Президента.

Сам Г.МОСКАЛЬ зараз перебуває у відпустці в Чернівецькій області. Він пообіцяв, що повернеться в Луганську область на представлення нового керівника регіону.

"Висловлюю подяку усім, хто плідно співробітничав із мною на просторах Луганщини, членам команди і всіх працівникам Луганської облдержадміністрації, від чіткої і злагодженої роботи яких залежала результативність дій місцевої виконавчої влади. Дякую також усім жителям Луганщини, які підтримували мене в прагненні поліпшити життя і економіку регіону", - цитує прес-служба Г.МОСКАЛЯ.

Нагадаємо, Г.МОСКАЛЬ призначений головою Луганської обласної державної адміністрації 18 листопада 2005 року. Раніше працював заступником міністра внутрішніх справ України.

Г.МОСКАЛЬ очолював виборчий список блоку "Наша Україна" на виборах у Луганську облраду, але "Наша Україна" не переборола 3-процентного бар`єра.