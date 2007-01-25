Кушнарьова поставили в один ряд з Григорієм Сковородою

Євген Кушнарьов і Василь Салигін

Сьогодні надходить багато пропозицій щодо увічнення пам’яті народного депутата Євгена Кушнарьова, зокрема, люди пропонують назвати на його честь палац культури, міст і гімназію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова Харківської облради Василь САЛИГІН, коментуючи пропозиції перейменувати вулицю Сумську та назвати на честь Є.Кушнарьова станцію метро у Харкові.

«Я не розповідатиму про всі пропозиції, які існують, - сказав В.САЛИГІН. - Це назвати на честь Євгена Петровича і палац культури, і гімназію в Краснокутському районі, яка була облаштована за підтримки Євгена Петровича і при його безпосередньому керівництві, і міст через яр на Північній Салтівці, який був побудований завдяки Кушнарьову».

В.САЛИГІН вважає, що Є.КУШНАРЬОВ «у житті Харкова, Харківської області залишив дійсно слід, гідний пошани, його робота, його життя гідні захоплення».

«У житті нашого міста, області, країни він завжди грав провідну роль, ніколи не шкодував сил, часу, енергії в цій роботі. І як громадянин, в першу чергу, як друг і соратник, я маю повне право виступати з такою ініціативою», - сказав В.САЛИГІН.

В.САЛИГІН зауважив, що він сам висунув ідею перейменувати вулицю Сумську в центрі Харкова на честь Є.Кушнарьова і підтримує ініціативи інших.

«Коли більше року тому його заарештували, - сказав В.САЛИГІН, - у мене промайнула думка, що коли-небудь за його подвиг, за його працю люди присвоять ім`я Кушнарьова навіть не одній станції, а взагалі всьому метрополітену».

Голова облради при цьому зазначив, що поважає позиції тих, «хто встановлює, пам’ятні знаки в Молодіжному парку (воїнам УПА, жертвам голодоморів – УНІАН), в населених пунктах Харківської області, наприклад, Мазепі або комусь іншому», оскільки «кожен народ повинен знати і цінувати історію, цінувати людей, з якими доводилося разом жити і працювати».

«Ми знаємо багато гідних харків`ян – Сковороду, Бекетова, але знаємо ми про них з книг. З цією людиною - сказав В.САЛИГІН про Є.Кушнарьова, - нам довелося жити в один час, а багатьом і працювати. Мені довелося працювати під його керівництвом. І я вважаю це життєвим щастям».

В.САЛИГІН повідомив при цьому, що питання перейменування вулиці Сумської на вулицю імені Кушнарьова вирішуватиме сесія облради. «Заздалегідь я розмовляв з міським головою Михайлом Марковичем ДОБКІНИМ, буде створена комісія, яка і розгляне це питання», - сказав В.САЛИГІН.