У «Міттал Стіл Кривий Ріг» не вистачає грошей

Компанія «Міттал Стіл Кривий Ріг» і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали кредитну угоду на суму 200 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор ЄБРР в Україні Камен ЗАХАРІЄВ.

За його словами, кредит буде направлений на вдосконалення технологій виробництва, підвищення продуктивності і енергоефективності МСКР.

Банк надасть кредит на сім років компанії "Міттал Стіл", яка придбала 93% пакет акцій українського металургійного комбінату «Криворіжсталь» у листопаді 2005 р. Всі кошти будуть надані в кредит українському дочірньому підприємству "Міттал Стіл" - МСКР.

«Цей проект дуже важливий для ЄБРР, оскільки він пов`язаний з приватизаційним процесом, а стратегічним завданням ЄБРР є підтримка прозорої і чесної приватизації і впровадження міжнародної практики управління підприємствами в Україні», - наголосив К.ЗАХАРІЄВ.

Як зазначив головний казначей компанії "Міттал Стіл" С`єрд де ВРІ, «ми сподіваємося, що перший транш кредиту буде одержаний вже наступного тижня».

Як повідомляв УНІАН, компанія «Mittal Steel» звернулася до ЄБРР з проханням про фінансування модернізації MСКР. Основною метою модернізації є приведення виробництва комбінату у відповідність до екологічних норм. У першу чергу, йдеться про проект модернізації гірничовидобувного, збагачувального і об`єднаного заводу з виробництва чавуну і сталі, що входять до складу МСКР.

Довідка УНІАН. Компанія «Міттал Стіл Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату й інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

У листопаді 2005 року контрольний пакет ВАТ «Криворіжсталь» у розмірі 93,02% статутного фонду придбала компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина). Згодом комбінат був перейменований в «Міттал Стіл Кривий Ріг».