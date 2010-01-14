У Донецькій області вже зареєстували 58 тисяч виборців, які голосуватимуть вдома

У Донецькій області у виборчих списках вказано 58 тисяч 376 чоловік або 1,7% від загальної кількості, котрі за станом здоров`я не здатні самостійно пересуватися.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, в області сформовані уточнені списки виборців і відбувся процес їх передачі в окружні виборчі комісії. На 13 січня всього в списки виборців області включено 3 мільйони 420 тисяч 153 виборці.

З 14 січня уточнені списки виборців будуть вивішені в приміщеннях дільничних виборчих комісій для ознайомлення.