Тимошенко вже хоче розігнати половину Ради

Кандидат у Президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність скорочення кількості депутатського корпусу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції.

"Депутатів, я думаю, має бути вдвічі менше, як мінімум. Стільки не потрібно, бо від цього якості не додається", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, існуюча кількість депутатського корпусу спричиняє зайві державні видатки. "Від цього тільки додаються додаткові роти державі, які до кінця не нагодуєш. Тому я хочу, щоб депутатський корпус став вдвічі меншим, але набагато порядків якіснішим з точки зору фаховості і безумовного служіння власній державі", - додала вона.

Прем`єр наголосила на необхідності ухвалити після президентських виборів зміни до Конституції, закону про парламентську опозицію та інших. "Влада має бути підконтрольною та підзвітною", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.