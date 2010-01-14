Ющенко назвав офшори, куди Тимошенко начебто переказувала гроші

Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав офшори, куди прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, за його твердженням, перерахувала кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з жителями м. Вишгорода Київської області.

В.ЮЩЕНКО розповів про кримінальні справи, які свого часу порушувалися проти Ю.ТИМОШЕНКО, про факти її затримання, тощо.

«Слідство довело, що Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово давала хабарі в особливо великих розмірах», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що хабарі Ю.ТИМОШЕНКО давала, зокрема, і колишньому прем’єр-міністрові Павлу ЛАЗАРЕНКУ за сприяння роботи компанії “Єдині енергетичні системи України” (ЄЕСУ).

«У неї немає квартири, у неї немає землі, у неї немає дачі. Прем’єр – бомж», - укотре повторив В.ЮЩЕНКО.

Він стверджує, що компанія ЄЕСУ заробила на газі 2 млрд. 271 млн. 221 тис. доларів, з них 1 млрд. було перераховано в один із офшорних банків на Тихоокеанському острові Науну, який знаходиться біля Соломонових островів. «Довідково хочу сказати, що на цьому острові живе 11 тисяч осіб, і з України здійснюються платежі компанією, якою керувала ТИМОШЕНКО. При цьому вона показує, що на варениках живе: кафе, яке працює у Дніпропетровську – варенична, – одягає і взуває родину ТИМОШЕНКО», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також розповів, що в інший офшорний банк на острові Мен було перераховано ще понад 401 млн. доларів. «Хіба ця людина не може показати, як вона живе? Тут не одна шапка, яку вкрав ЯНУКОВИЧ. Тут, знаєте, декілька потягів треба, щоб таких шапок мати», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На запитання, чому він у такому разі в 2005 році призначив Ю.ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром, В.ЮЩЕНКО відповів запитанням риторичним: «Ну, одну помилку можна допустити в житті?».

При цьому він підкреслив, що на той час він вважав, що всі кримінальні справи були надумані, але згодом пересвідчився, що «ми маємо цілу кримінальну історію».

«Якщо ми злегковажимо, ми приведемо до влади самий махровий криміналітет. По об’єму корупції ЯНУКОВИЧ зі своїми шапками далеко відпочиває», - сказав Президент.