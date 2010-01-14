Тимошенко радить Ющенку красиво піти

Кандидат на пост Президента, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО радить чинному главі держави Віктору ЮЩЕНКУ красиво залишити свою посаду.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час спілкування з журналістами сьогодні після завершення прес-конференції.

“Мудрість політика полягає в тому, щоб красиво прийти і, коли треба, красиво, достойно і мудро піти. Я думаю, що це одна з ознак справжнього державного діяча”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання, яку пораду вона могла б дати В.ЮЩЕНКУ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні заявила про абсолютну впевненість у перемозі на виборах і навіть не допускає думки про програш.