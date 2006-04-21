На Україні Дунай критично вийшов з берегів

Рівень води у річці Дунай в акваторії порту Рені та порту Ізмаїл перевищив критичну позначку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку України, зокрема, станом на 8.00 21 квітня в акваторії порту Рені рівень води в Дунай становив 555 сантиметрів. Порівняно з минулою добою рівень води піднявся на 2 см, критичний рівень для порту становить 550 см. Вода продовжувала прибувати на причали №1, №2, №3, №4 першого вантажного району, працюють аварійні партії.

Вода в районі решти причалів залишається у межах допустимої норми. Очікуваний максимальний рівень води в порту може становити 560 см.

В акваторії порту Ізмаїл рівень води в Дунаї становить 394 см, порівняно з минулою добою він зріс на 2 см, критичний рівень для порту становить 350 сантиметри, причали порту затоплюються при рівні 420 сантиметрів. На даний час оголошено „Паводок” та відпрацьовуються протипаводкові заходи згідно з розробленим планом. Має місце часткове затоплення необлаштованого берега в районі порту, частково затоплені залізничні колії на вантажно - перевантажувальних комплексі №12-13 та вантажно – перевантажувальному комплексі-3 № 28-29 і стрілочний перевід № 50. Щогодини робляться заміри рівня води, станом на ранок 21 квітня загрози затоплення причалів не було.

В акваторії порту Усть - Дунайськ рівень води в Дунаї становить 222 сантиметри. Рівень води щодо минулої доби не змінився, критичний рівень для порту становить 230 сантиметрів. Щогодини роблять заміри рівня води у річці Дунай.

Паводкова ситуація в українських портах Дунайського регіону перебуває на постійному контролі у міністра транспорту та зв’язку України Віктора БОНДАРЯ.