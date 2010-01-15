МЗС шукає на Гаїті трьох українців

Міністерство закордонних справ вживає заходів для розшуку трьох громадян України, які напередодні землетрусу відбули до Гаїті у службових справах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС, зазначивши, що ця робота проводиться у зв’язку зі зверненнями родичів трьох українських фахівців.

Так, Посольство України у США встановило контакт із місією Організації Червоного Хреста у штаті Вірджинія (США). Було з’ясовано, що в даний час місія Організації Червоного Хреста в Республіці Гаїті проводить пошуково-рятувальні роботи та забезпечує надання необхідної медичної допомоги постраждалим. Серед осіб, доставлених місією Червоного Хреста до функціонуючої на Гаїті лікарні та які мали при собі документи, станом на 14 січня ц.р. громадяни України відсутні.

Українські дипломати передали Місії Організації Червоного Хреста дані стосовно трьох згаданих українських фахівців. Було досягнуто домовленості, що в разі отримання місією Червоного Хреста на Гаїті будь-якої інформації щодо вказаних осіб, вона буде негайно передана Посольству.

Спільно з Постійним представництвом України при ООН Посольство України в США вживає заходів з метою встановлення телефонного зв’язку з членами вертолітної групи з України з тим, щоб отримати інформацію про можливу наявність серед постраждалих внаслідок землетрусу громадян України.

Дипустанови України в США та в Республіці Куба продовжують відслідковувати подальший хід пошуково-рятувальних робіт у Республіці Гаїті.