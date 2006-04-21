Президент дасть відповідь інтелігенції і Тимошенко

Секретаріат Президента готує відповідь на звернення інтелігенції щодо формування парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник Головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, в даний час це звернення уважно вивчається у Секретаріаті і є доручення підготувати відповідь. М.ЛУБКІВСЬКИЙ зауважив, що дуже приємно, що українська інтелігенція бере жваву участь у політичному житті України. З іншого боку, за його словами, не хотілося б, щоб такі звернення інспірувалися певними політичними силами.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня прес-служба Блоку Юлії Тимошенко передала ЗМІ звернення діячів науки, культури і мистецтв, в якому вони просять Президента вплинути і пришвидшити формування парламентської коаліції у складі блоку «Наша Україна», БЮТ і Соціалістичної партії України.