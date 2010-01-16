ЦВК не отримувала рішення суду щодо голосування з довідкою

До Центральної виборчої комісії не надходило рішення Київського апеляційного адміністративного суду щодо необхідності при голосуванні виборця вдома надавати у дільничну виборчу комісію медичну довідку, що підтверджує неможливість виборцем самостійно пересуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після засідання ЦВК заявив член Центрвиборчкому Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

“Хотів би проінформувати, що на момент початку засідання ЦВК жодне подібне рішення до комісії не надходило”, - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ і нагадав, що рішенням Вищого адміністративного суду підтверджена правомірність роз’яснень ЦВК щодо порядку голосування виборців вдома. Також він додав, що закон не вимагає від виборців підтверджуючих документів щодо їх стану здоров’я.

“Таким чином, при розгляді заяви про голосування вдома виборчі комісії повинні керуватися виключно частиною першою ст. 77 закону (закону “Про вибори Президента України – УНІАН), яка не може бути змінена жодним рішенням суду”, - наголосив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

У свою чергу член ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА повідомила, що 15 січня колегія суддів Голосіївського райсуду за позовом виборця ухвалила рішення, що ДВК не повинні вимагати від виборців якісь підтверджуючі документи про стан здоров’я. Проте, за її інформацією, сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, згідно з яким, у разі голосування виборця вдома, для цього необхідне надання медичної довідки, що підтверджує неможливість самостійно пересуватися.

У свою чергу голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ, повідомив, що станом на 18.00 суботи, 16 січня, коли розпочалося засідання ЦВК, до комісії не надходило рішення Київського апеляційного адміністративного суду щодо необхідності надання до комісії медичної довідки, у разі голосування виборця вдома.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення, що голосування вдома на виборах Президента України має відбуватись виключно з підтвердженням медичною довідкою.

Про це, як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, заявив представник кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО у судах Валерій ПИСАРЕНКО і додав, що відповідне рішення суду, ухвалене в суботу, є остаточним і оскарженню не підлягає.