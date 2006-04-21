Івченко продав Мерседес, сам не знає кому
Але дорожче, ніж придбав
"Нафтогаз" продав Мерседес голови НАКу Олексія Івченка дорожче, ніж він був куплений.
"Він був проданий на п’ять тисяч дорожче, ніж був куплений", - сказав Івченко в п’ятницю на прес-конференції.
При цьому він не уточнив доларів чи гривень, а також не сказав, кому саме була продана машина.
Як передає "Українська правда", Івченко наголосив: "Я не знаю, як він був проданий. Я дав команду продати не дешевше, ніж він був куплений".
Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він зазначив, що автомобіль було куплено компанією в кредит на 3 роки, і на рік компанія повинна була платити 70 тис. доларів. Також О.ІВЧЕНКО додав, що раніше компанія орендувала аналогічний автомобіль, але він обходився в півтора рази дорожче, ніж куплений у кредит автомобіль.
Разом із тим О.ІВЧЕНКО зазначив, що «Нафтогаз України» не є казенним підприємством і не витрачає бюджетних коштів, а сам заробляє. «Ми купуємо автомобілі після сплати всіх податків і дивідендів», - сказав О.ІВЧЕНКО.
Довідка УНІАН. 7 квітня інтернет-видання “Українська правда” повідомило, що О.ІВЧЕНКО придбав новий автомобіль Mercedes-Benz S-Class вартістю 215 тис. дол. (1 млн. 85 тис. 750 грн.).
12 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що наказав О.ІВЧЕНКУ продати Mercedes-Benz вартістю понад 1 млн. грн.
Того ж дня НАК "Нафтогаз України" повідомила, що передала автомобіль Mercedes-Benz S-Class голови правління компанії О.ІВЧЕНКА назад в автосалон.
Перший віце-президент Тендерної палати Антон ЯЦЕНКО сьогодні заявив, що Тендерна палата України звернеться до правоохоронних органів із вимогою провести перевірку законності процедури купівлі службового автомобіля Mercedes-Benz S-Class для голови правління НАК «Нафтогаз України» О.ІВЧЕНКА. «Він (НАК «Нафтогаз України» – УНІАН) купив його без тендеру, що є грубим порушенням законодавства. Ми зараз також даватимемо запит до правоохоронних органів, як це трапилося», – сказав він. А.ЯЦЕНКО зазначив, що, згідно з його даними, закупівля автомобіля була здійснена вже після набрання чинності нової редакції закону про державні закупівлі, положення якої зобов`язують державні підприємства проводити закупівлі шляхом тендеру.