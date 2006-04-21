Івченко продав Мерседес, сам не знає кому

"Нафтогаз" продав Мерседес голови НАКу Олексія Івченка дорожче, ніж він був куплений.

"Він був проданий на п’ять тисяч дорожче, ніж був куплений", - сказав Івченко в п’ятницю на прес-конференції.

При цьому він не уточнив доларів чи гривень, а також не сказав, кому саме була продана машина.

Як передає "Українська правда", Івченко наголосив: "Я не знаю, як він був проданий. Я дав команду продати не дешевше, ніж він був куплений".

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він зазначив, що автомобіль було куплено компанією в кредит на 3 роки, і на рік компанія повинна була платити 70 тис. доларів. Також О.ІВЧЕНКО додав, що раніше компанія орендувала аналогічний автомобіль, але він обходився в півтора рази дорожче, ніж куплений у кредит автомобіль.

Разом із тим О.ІВЧЕНКО зазначив, що «Нафтогаз України» не є казенним підприємством і не витрачає бюджетних коштів, а сам заробляє. «Ми купуємо автомобілі після сплати всіх податків і дивідендів», - сказав О.ІВЧЕНКО.

Довідка УНІАН. 7 квітня інтернет-видання “Українська правда” повідомило, що О.ІВЧЕНКО придбав новий автомобіль Mercedes-Benz S-Class вартістю 215 тис. дол. (1 млн. 85 тис. 750 грн.).

12 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що наказав О.ІВЧЕНКУ продати Mercedes-Benz вартістю понад 1 млн. грн.

Того ж дня НАК "Нафтогаз України" повідомила, що передала автомобіль Mercedes-Benz S-Class голови правління компанії О.ІВЧЕНКА назад в автосалон.

Перший віце-президент Тендерної палати Антон ЯЦЕНКО сьогодні заявив, що Тендерна палата України звернеться до правоохоронних органів із вимогою провести перевірку законності процедури купівлі службового автомобіля Mercedes-Benz S-Class для голови правління НАК «Нафтогаз України» О.ІВЧЕНКА. «Він (НАК «Нафтогаз України» – УНІАН) купив його без тендеру, що є грубим порушенням законодавства. Ми зараз також даватимемо запит до правоохоронних органів, як це трапилося», – сказав він. А.ЯЦЕНКО зазначив, що, згідно з його даними, закупівля автомобіля була здійснена вже після набрання чинності нової редакції закону про державні закупівлі, положення якої зобов`язують державні підприємства проводити закупівлі шляхом тендеру.