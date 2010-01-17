На Черкащині горіла виборча дільниця

Сьогодні близько 3-ї години ночі у селі Гуляйгородок Смілянського району Черкаської області на виборчій дільниці внаслідок несправності пічного опалення виникла пожежа на горищі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Головного управління МВС у Черкаській області Микола ЛУШПІЄНКО, працівник міліції, який здійснював цілодобову охорону виборчої дільниці, не розгубився і викликав пожежних та своїх колег на допомогу, а сам витяг з приміщення опечатаний сейф з виборчими бюлетенями і кабінки для голосування. Печатка та бюлетені виявилися непошкодженими завдяки оперативним діям працівника міліції.

За словами М.ЛУШПІЄНКА, сьогодні вранці ця дільниця відкрилася в іншому приміщенні.