МВС прокоментувало конфлікт із грузинськими журналістами в Донецьку

Позаштатні кореспонденти українських засобів масової інформації, які зокрема є громадянами інших країн, можуть перебувати на виборчих дільницях під час проведення виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Департаменту громадської безпеки МВС Володимир МАЄВСЬКИЙ.

Таку заяву він зробив у зв`язку з конфліктною ситуацією, яка виникла в Донецьку між співробітниками міліції і трьома громадянами Грузії, які мали документи, які підтверджують, що вони є позаштатними кореспондентами українських ЗМІ.

«До нас надійшло багато повідомлень, і під час прес-конференції в ЦВК посол Грузії звернувся з приводу того, що в Донецьку позаштатні кореспонденти українських ЗМІ затримувалися співробітниками міліції, з ними розбиралися й проводили встановлення особи і так далі. Ми перевірили дану інформацію, і вона підтвердилася», - сказав В.МАЄВСЬКИЙ.

Він наголосив, що МВС підготувало спеціальну телеграму з інформацією про те, що позаштатні кореспонденти, зокрема іноземні громадяни, можуть бути присутніми на виборчих дільницях.

«Ми вже підготували телеграму-вказівку. Вона передається на місця до всіх управлінь МВС, регіональних про те, що позаштатні кореспонденти українських ЗМІ, згідно з вимогами законодавства, мають право бути присутніми на виборчих дільницях і спостерігати за процесом голосування», - сказав В.МАЄВСЬКИЙ.