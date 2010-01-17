Жінка одразу після голосування народила трійню

Жінка, яка проголосувала на спецдільниці №84 виборчого округу №135, розташованого в Одеському пологовому будинку №7, одразу після голосування народила трійню.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови виборчкому №84 Надії КАРПІЗІНОЇ, «одразу після голосування жінка народила двох дівчаток і одного хлопчика, що дуже порадувало членів комісії».

За її словами, всі троє новонароджених почуваються добре.

Станом на 15.00 на цій спецдільниці проголосували 39 виборців із 41, внесених до списку для голосування.