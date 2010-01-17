Міліція виводить на вулиці резерв «Беркуту» і внутрішніх військ

По всій Україні із сьогоднішнього вечора та впродовж ночі за рахунок резерву посилюється патрулювання та охорона громадського порядку у зв’язку із підрахунком голосів виборців на виборах Президента та доставкою бюлетенів до окружних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Департаменту громадської безпеки МВС України Володимир МАЄВСЬКИЙ.

«Враховуючи вечірній час, нами посилюється по всій Україні на вулицях, громадських місцях, біля виборчих дільниць за рахунок патрульної служби внутрішніх військ, «Беркуту» охорона громадського порядку з числа тих, хто знаходився в резерві», - сказав він.

За словами В.МАЄВСЬКОГО, міліція продовжує працювати в посиленому режимі, враховуючи досвід попередніх виборчих кампаній. Зокрема, у Києві охорону громадського порядку забезпечуватимуть понад 300 патрулів, а в цілому по Україні – понад 7 тисяч.

Водночас, за словами В.МАЄВСЬКОГО, наразі понад 70 тис. працівників правоохоронних органів продовжують нести службу біля виборчих дільниць.