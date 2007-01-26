Янукович запевнив Давос, що не зазіхає на повноваження Ющенка

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає ситуацію навколо закону про Кабінет міністрів тимчасовим явищем і розраховує на конституційне його розв’язання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час виступу на інтерактивний конференції у Давосі “Куди прямує Україна”.

"Україна зараз перебуває на перехідному етапі від президентської до парламентсько-президентської республіки, й існуюча правова невизначеність, на жаль, призводить до виникнення непорозумінь. Але я переконаний, що це тимчасове явище, і вже ближчим часом ми зможемо спільними зусиллями всіх гілок влади, у повній відповідності з Конституцією остаточно розставити всі крапки над «і», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, особливе значення ухвалення закону про Кабмін полягає у тому, що закон дає відповідь на ключові питання – хто є реальним вищим органом виконавчої влади в країні, хто несе відповідальність перед народом та мільйонами виборців за стан справ в економіці. “Закон, що підтримала й опозиція, покладає цю роль і відповідальність на коаліційні сили, що перемагають на парламентських виборах, формують уряд і визначають його главу. Ухвалення цього закону не поділяє гілки влади в Україні на переможців та переможених”, - додав голова уряду.

В.ЯНУКОВИЧ знову підкреслив, що “виконавча влада готова зробити все, щоб інститут президентства мав своє гідне і поважне місце у суспільстві”. “Ні уряд, ні прем’єр-міністр ніколи не матимуть можливість підміняти Президента, або зазіхати на його повноваження”, - пообіцяв він.

Прем’єр запевнив іноземних інвесторів, що прийняття закону про Кабмін надає можливість уряду “уникати складних проблем, які роками накопичувались через недосконалість політичної системи”.

“Утвердження демократичних засад в суспільстві, остаточне розмежування повноважень між гілками влади, значно полегшать нам виконання інших важливих завдань: боротьби з корупцією, тіньовими схемами в економіці, запровадження чітких, прозорих і зрозумілих правил гри”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.