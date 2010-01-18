У БЮТ кажуть, що розрив між Тимошенко і Януковичем більш ніж у 10% є штучним

Розрив між Юлією ТИМОШЕНКО і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ більш ніж у 10% є штучним і організований за вказівкою Центральною виборчою комісією.

Як повідомляє сайт БЮТ, про це заявив довірена особа кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО в Івано-Франківській області Юрій РОМАНЮК.

«Окружні виборчі комісії у західних регіонах України отримали вказівку від ЦВК притримати протоколи з мокрими печатками до 19 січня», - повідомив він.

Таким чином, на думку Ю.РОМАНЮКА, Партія регіонів отримає змогу маніпулювати цифрами і демонструвати громадянам свою перевагу над Ю.ТИМОШЕНКО.

«Через утримування протоколів до результату Юлії ТИМОШЕНКО не будуть додані голоси виборців із Заходу України, де вона є беззаперечним лідером», - наголосив Ю.РОМАНЮК.

Він навів конкретні факти схеми викривлення результатів волевиявлення громадян у виборчому окрузі №89 (Коломия).

«Сьогодні о 10-й годині ранку, коли ОВК опрацювала результати по 123-м дільницям і розпочала «перегонку» електронного звіту до ЦВК, надійшла команда від куратора цього процесу у Івано-Франківській області Петра КОЛЯДИ припинити будь-які дії до 12.00 завтрашнього дня», - заявив Ю.РОМАНЮК, додавши, що самим членам ОВК запропонували йти додому відпочивати.

«Таким чином, робота ОВК №89 фактично зупинена попри кворум», - сказав Ю.РОМАНЮК, додавши, що, за неофіційною інформацією, подібна ситуації склалася ще у кількох округах на заході України.