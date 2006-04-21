Той, хто зрозуміє Черновецького, не буде розтерзаний

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ планує ввести нову систему доходів комунальних підприємств, за якою вони залежатимуть від результатів діяльності підприємств, і обіцяє захист усім їх керівникам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні розширеної колегії Київської міської державної адміністрації, яке він проводив вперше як голова адміністрації.

«Я обов`язково введу систему, за якою всі керівники комунальних підприємств підпишуть контракт із Київрадою і одержуватимуть дохід реальний, який залежатиме від їх діяльності. Покажіть добрі фінансові результати», - сказав він, звертаючись до присутніх на засіданні керівників підприємств міста.

Продовжуючи свою промову, він пообіцяв, що ніколи не ухвалюватиме поспішних рішень щодо роботи служб міста, не порадившись зі своїми заступниками. «Ви маєте право і на правильні вчинки, і на помилки, але, в той же час, вам треба буде все пояснити», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він наголосив, що, враховуючи його великий досвід адміністративної діяльності, розуміє, що в будь-яких ситуаціях потрібно вислуховувати обидві сторони. «Я нічого різко приймати не буду в односторонньому порядку, - сказав він, - хай у вас буде спокійно на душі, що ви виконуєте свій обов`язок, тому що вас призначили, обрали, щоб ви служили киянам».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв надавати підтримку кожному з керівників служб, а також усім, хто з ним працює в адміністрації, хто при цьому розумітиме його.

«Всі, хто буде мене розуміти, можуть розраховувати на мене як на людину. Я не дам вас на розтерзання… І я не допущу, щоб тиснули на вас якісь органи, якісь нехороші структури. Я не допущу, щоб політика втручалася у ваше життя. Тому, якщо хто мене розуміє, у того все почнеться наново і здорово», - пообіцяв Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.