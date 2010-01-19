У Криму підтримали Януковича і Тимошенко

Лідером президентських виборів в Автономній республіці Крим, за інформацією ЦВК, є Віктор ЯНУКОВИЧ, за якого проголосували 61,13% виборців (більше 600 тисяч осіб) за підсумками опрацювання майже 98% бюлетенів з 10 виборчих округів регіону (плюс 115 тисяч – Севастополь).

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Юлія ТИМОШЕНКО (у Севастополі 4-а), яку підтримали 12,1% виборців; на третьому (у Севастополі – 2-й) – Сергій ТІГІПКО (10,9%), на четвертому (у Севастополі – 3-й) – Петро СИМОНЕНКО (4,47).

Далі йдуть Арсеній ЯЦЕНЮК (2,56), Інна БОГОСЛОВСЬКА (1,35) і Віктор ЮЩЕНКО (1,27).

В.ЯНУКОВИЧ ні з ким не ділить лідерства в округах – всі 10 плюс Севастополь за ним з великим відривом від Ю.ТИМОШЕНКО (у шістьох округах) і від С.ТІГІПКА (в чотирьох і в Севастополі). Треті позиції в АРК за тими ж кандидатами.

Скрізь четвертий, крім Севастополя, П.СИМОНЕНКО. Скрізь п`ятий, крім Севастополя, А.ЯЦЕНЮК. П`ять шостих місць, по два сьомих-восьмых, одне дев`яте і п’яте в Севастополі – у І.БОГОСЛОВСЬКОЇ.