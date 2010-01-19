На Київщині підтримали Тимошенко і Януковича

Лідером президентських виборів на Київщині, за інформацією ЦВК, є Юлія ТИМОШЕНКО, за яку проголосували більше 42% виборців (майже 340 тисяч осіб) за підсумками обробки 100% бюлетенів з 9 виборчих округів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Віктор ЯНУКОВИЧ, якого підтримали 15,45% виборців; на третьому – Сергій ТІГІПКО (15,44%), на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК (8,8).

Далі йдуть Володимир ЛИТВИН (3,56), Віктор ЮЩЕНКО (3,03) і Петро СИМОНЕНКО (2,02%)

Ю.ТИМОШЕНКО – перша у всіх округах. В.ЯНУКОВИЧ - другий у п`яти округах і третій в чотирьох, С.ТІГІПКО - навпаки. Усі четверті позиції - за А.ЯЦЕНЮКОМ, усі п`яті, крім трьох – за В.ЛИТВИНИМ.

Три п`ятих і п`ять шостих позицій у В.ЮЩЕНКА, одна шоста – у П.СИМОНЕНКА (Біла Церква).