Волинь підтримала Тимошенко і Тігіпка

Лідером президентських виборів у Волинській області, за інформацією ЦВК, є Юлія ТИМОШЕНКО, за яку проголосували 53,9% виборців (407 тисяч осіб) за підсумками опрацювання майже 99% бюлетенів з 5 виборчих округів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Сергій ТІГИПКО, якого підтримали 10,2% виборців; на третьому – Віктор ЯНУКОВИЧ (9,6%), на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК (5,42%).

Далі йдуть Віктор ЮЩЕНКО (4,5), Володимир ЛИТВИН (4,25) і Олег ТЯГНИБОК (3,4).

Ю.ТИМОШЕНКО – перша у всіх округах. С.ТІГІПКО - другий у двох округах і третій в трьох, В.ЯНУКОВИЧ – навпаки, другий у трьох округах і третій у двох. Четверті місця поділили А.ЯЦЕНЮК і В.ЛИТВИН. П`яті – А.ЯЦЕНЮК, В.ЮЩЕНКО і О.ТЯГНИБОК. Шості - В.ЮЩЕНКО, П.СИМОНЕНКО і О.ТЯГНИБОК.