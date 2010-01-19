Северінсен вважає, що Тимошенко має великий шанс

Радник українського прем’єр-міністра на громадських засадах Ханне СЕВЕРІНСЕН вважає, що Юлія ТИМОШЕНКО може перемогти у другому турі виборів.

Таку думку вона висловила у телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Я думаю, вона має великий шанс перемогти у другому турі”, - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН. При цьому, вона зазначила, що для цього Ю.ТИМОШЕНКО необхідно мобілізувати своїх виборців.

“Думаю, вона має більше шансів наростити кількість голосів за себе, в той час, як Віктор ЯНУКОВИЧ практично вичерпав свій потенціал”, - зазначила Х.СЕВЕРІНСЕН.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними після опрацювання 99,76% бюлетенів виборців, В.ЯНУКОВИЧ отримав за підсумками туру 35,36% голосів, Ю.ТИМОШЕНКО – 25,02%.