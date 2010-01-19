ВР відмовилась розглядати зміни до закону про вибори Президента

Верховна Рада України відмовилася включити до порядку денного проект закону про внесення змін до закону про вибори Президента щодо недопущення спотворення волевиявлення виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення цього законопроекту до порядку денного проголосували лише 205 народних депутатів із 432, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, підтримали включення документа до порядку денного фракції БЮТ – 151 народний депутат, НУ-НС – 53 та один від Блоку Литвина.

Фракції Партії регіонів та КПУ не дали жодного голосу.

Питання було винесене на голосування за пропозицією фракції БЮТ, яка вже неодноразово наполягала на розгляді цього законопроекту.