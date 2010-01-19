У БЮТ заявляють, що ПР хоче підім’яти під себе ЦВК

Звільнення Верховною Радою члена Центральної виборчої комісії Анатолія ПИСАРЕНКА без призначення на його місце іншої особи є нічим іншим, як спробою Партії регіонів “зробити ЦВК своєю заручницею і узурпувати владу у ній”.

Про це заявила заступник голови фракції БЮТ Олена ШУСТІК, повідомили УНІАН у прес-службі Української соціал-демократичної партії.

За її словами, «регіонали намагаються підім’яти під себе ЦВК і забезпечити легітимізацію сфальсифікованих результатів голосування у другому турі президентських виборів”.

“Вони відмовилися внести зміни до виборчого закону, і завдяки безпідставному голосуванню вдома, внесенню виборців у списки у день виборів викривили результати виборів у східних областях. Тепер вони хочуть розповсюдити цю практику на всю Україну і завдяки штучно створеному парламентом дисбалансу сил у ЦВК узаконити сфальсифіковані результати», - сказала О.ШУСТІК.