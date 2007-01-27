Тимошенко сама винна в тому, що від неї тікають депутати?

Народний депутат України, голова Житомирської обласної організації “Народного Союзу Наша Україна” Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ вважає закон про імперативний мандат для місцевих депутатів “виявом боротьби БЮТ за владу в Києві”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав на прес-конференції в Житомирі.

Зокрема, коментуючи на прохання журналістів згаданий закон, депутат сказав, що "він є виявом боротьби БЮТ за владу в Києві, оскільки фактично половина депутатів БЮТ із Київради вийшла із Блоку Юлії Тимошенко".

Також П.ЖЕБРІВСЬКИЙ зазначив, що в багатьох обласних радах повиходили депутати із фракцій БЮТ. "В принципі, імперативний мандат - це боротьба БЮТ за Київ - за існуючі там грошові потоки, за землю та електоральні настрої, це фактично загроза демократії, бо ми не можемо перетворити депутата на бовдура, який просто нажимає кнопки по тих рішеннях, які приймає партія", - сказав депутат.

П.ЖЕБРІВСЬКИЙ переконаний, що "насправді у депутата може бути своє бачення, і він має право на свою думку".

За словами депутата, якщо з якоїсь партії, в тому числі і з “Нашої України”, виходять депутати, це означає, що партія безпринципно поставилася до формування партійних списків. "У депутати партія обирає найкращих: до парламенту - тих, хто може працювати там, до обласної ради - еліту області, в районну раду - еліту району".