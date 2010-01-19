ЦВК ще не отримала протоколи з 21 виборчої дільниці

Станом на 12.30 Центральна виборча комісія ще не отримала електронні версії протоколів про результати голосування на виборах Президента України з 21 виборчої дільниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

За його словами, зараз результати голосування на виборах Президента України встановлені за 99,93% протоколів.

Зокрема, ЦВК не отримала дані з 16 виборчих комісій по Україні та з 5 виборчих комісій закордонного виборчого округу.

В Україні не надали інформацію до ЦВК 7 виборчих дільниць у Кіровоградській області, 3 – у Львівській області, 3 - у Сумській області, і 3 дільниці у Черкаській області.

З-за кордону не надійшли дані про результати голосування з Австрії, Грузії, Ізраїлю, Німеччини та Португалії.

А.МАГЕРА висловив надію, що питання підбиття стовідсоткових підсумків результатів голосування за електронними протоколами буде закрито протягом сьогоднішнього дня.

Також він повідомив, що до ЦВК вже надійшли 14 протоколів окружних виборчих комісій з мокрими печатками, зокрема, з Києва, Дніпропетровської, Чернігівської та Херсонської областей. «Люди в дорозі, і ми очікуємо, що вони в найближчий час приїдуть», - сказав А.МАГЕРА.