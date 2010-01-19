Ющенко викупався у хрещенській воді (додані фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українців зі святом Водохреща.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, виступаючи на святі Водохреща у київському Гідропарку, В.ЮЩЕНКО побажав всім українським родинам здоров’я, щастя. Він побажав не забувати, що вони українці і вільна нація.

«Починаючи з Володимира Хрестителя, кожен рік ми виходимо до Дніпра з однією мрією – долучитися до водного хрещення, отримати новий запас віри, відчути себе на своїй землі з вірою у чудеса. По вірі нам завжди воздасться», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Перед участю в святі в Гідропарку Президент, за даними його прес-служби, відвідав каплицю на честь Великомучениці Варвари на території санаторного комплексу Пуща-Озерна в Києві. З нагоди величного християнського свята біля озера, що знаходиться на території санаторію, відбулася Божественна літургія та Велике освячення води.

Разом із главою держави на Богослужінні були присутні керівництво Секретаріату Президента України, урядовці, народні депутати, політичні та культурні діячі.

Після завершення освячення глава держави згідно з народним звичаєм викупався у хрещенській воді.

Фото УНІАН