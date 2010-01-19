Янукович хоче напроситися у «Північний потік»

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Україна повинна взяти участь у проекті з будівництва газопроводу «Північний потік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в інтерв’ю Чернівецькій обласній державній телерадіокомпанії.

«Україна повинна увійти до консорціуму, який зараз будує «Північний потік». Ми зробимо таку заявку», - сказав політик.

На його переконання, Україна не може бути осторонь подібних проектів, які повинні принести до державного бюджету додаткові прибутки та інвестиції в державну економіку.

Торкаючись газової проблематики, В.ЯНУКОВИЧ вкотре заявив, що одразу після виборів, будучи на посту глави держави, ініціюватиме переговори з російською стороною з метою досягнення домовленостей про справедливу ціну на російський газ, адже, за словами політика, зараз вона є однією з найвищих в Європі.

Також В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що проводитиме збалансовану зовнішню політичну і економічну політику із врахуванням національних інтересів держави.

Як він підкреслив, міжнародні партнери України повинні бути упевнені у надійності і стабільності держави, зокрема у питанні статусу України як транзитера енергоносіїв із Росії до Європи.

«Ми Європу повинні будувати у себе в державі», - також заявив В.ЯНУКОВИЧ з огляду на шляхи наближення України до інституцій Європейського Союзу.