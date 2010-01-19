Завтра Ющенко зробить заяву про перший тур

У середу, 20 січня, в 12.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО зробить заяву з приводу результатів голосування у першому турі президентських виборів для українських та закордонних засобів масової інформації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Акредитація проводиться 20 січня з 9.00 до 11.00 за телефонами: 255-78-44, 255-74-02, 255-63-18.