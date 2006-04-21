Хто ж отримує гроші за український газ

Міністерство юстиції США розпочало розслідування діяльності компанії RosUkrEnergo AG, що поставляє в Україну газ з Туркменістану і Росії.

Про це повідомляє російський інтернет-ресурс Lenta.ru з посиланням на видання Forbes.

«Слідчі відділу по боротьбі з організованою злочинністю Мін’юсту США зустрічалися кілька днів тому з представниками як зареєстрованої в Швейцарії компанії RosUkrEnergo, так і австрійської Raiffeisen Investment, яка є утримувачем 50% акцій постачальника газу до України. Хто володіє цими акціями, дотепер незрозуміло. Інші 50% акцій RosUkrEnergo належать російському газовому холдингу «Газпром», - пише видання.

Крім того, автори матеріалу не виключають, що RosUkrEnergo може відмовитися від колишніх планів щодо проведення публічного розміщення акцій. «Ця процедура зажадала б від компанії розкрити структуру акціонерного капіталу газового експортера», - наголошується в публікації.

Разом з тим, як стверджує видання, в прес-службі Міністерства юстиції США заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про зустріч і початок розслідування.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство закордонних справ Росії, Федеральна служба безпеки Росії і Торговельно-промислова палата Росії, відповідаючи на запит депутата Державної думи РФ від фракції «Родіна» Олега ШЕЇНА, заявили, що не мають в своєму розпорядженні інформації про власників 50% акцій RosUkrEnergo (RUE), номінальним утримувачем яких є австрійська компанія Raiffeisen Investment AG.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 4 січня 2006 року досягли домовленості про поставки російського газу до України, згідно з якою Україна купуватиме російський газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії RosUkrEnergo (RUE). У свою чергу RUE купує російський газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для RosUkrEnergo компенсується нижчою вартістю газу з Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 доларів.

Поява RosUkrEnergo як постачальника газу до України викликала безліч нарікань в українському політикумі через звинувачення в непрозорості діяльності цієї компанії, що лунали на її адресу від ряду політиків.

Екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що, за її даними, відношення до RosUkrEnergo мають екс-голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій БОЙКО, перший заступник голови правління «Нафтогазу» Ігор ВОРОНІН і бізнесмен Семен МОГИЛЕВИЧ.

Президент Віктор ЮЩЕНКО 1 лютого заявив, що серед власників компанії RosUkrEnergo немає жодної української державної структури. За його словами, він одержав цю інформацію від українських спецслужб.

Водночас Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН 7 лютого заявив, що 50% RosUkrEnergo належать Україні.

14 лютого В.ЮЩЕНКО доручив уряду надати повну інформацію про діяльність компанії RosUkrEnergo.

1 березня В.ЮЩЕНКО зазначив, що не володіє повною інформацією про засновників RosUkrEnergo, і наголосив, що Україна як держава не має ніякого відношення до створення цієї компанії.

На сьогоднішній день відомо, що половина акцій RosUkrEnergo належать «Газпрому», а решта формально перебувають у власності Raiffeisen Investment AG (Австрія), але він тільки представляє приватних осіб, які своїх імен не розголошують.