Відкриття V Міжнародного ярмарку вакансій “KIYV POST Employment Fair”
15:38, 21 квітня 2006Політика
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10-00 - Відбудеться відкриття V Міжнародного ярмарку вакансій “KIYV POST Employment Fair” (ВЦ КиївЕкспоПлаза, вул. .Салютна. 26);
12-00 - семінар на тему: “Запорука успіху при проходженні співбесіди на роботу” (там же, конференц-зал);
13-30 - семінар на тему: “Як шукати роботу і представляти себе на ринку праці” (там же, конференц-зал);
15-00- семінар на тему: “Технології пошуку роботи” (там же).
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