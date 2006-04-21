10-00 - Відбудеться відкриття V Міжнародного ярмарку вакансій “KIYV POST Employment Fair” (ВЦ КиївЕкспоПлаза, вул. .Салютна. 26);

12-00 - семінар на тему: “Запорука успіху при проходженні співбесіди на роботу” (там же, конференц-зал);

13-30 - семінар на тему: “Як шукати роботу і представляти себе на ринку праці” (там же, конференц-зал);

15-00- семінар на тему: “Технології пошуку роботи” (там же).