Виборчий марафон на «П’ятому» встановив рекордні рейтинги

Присвячений виборам Президента України марафон на «П’ятому каналі» встановив рекордні рейтинги. Про це УНІАН повідомили у прес-службі телеканалу.

Зокрема, 17 січня з моменту відкриття виборчих дільниць «П’ятий» розпочав 24-годинний марафон «Президентські вибори-2010», метою якого було якнайповніше висвітлення дня голосування і результатів першого туру перегонів. Саме ця доба наочно продемонструвала затребуваність оперативної інформації і зацікавленість у ній глядача. За два дні марафону «5 канал» досяг рекордних рейтингових показників, відзначає прес-служба.

За даними GFK Ukraine, середньодобовий рейтинг 17 січня досяг 0,74%, показник частки телевізійної аудиторії – 3,68%. 18 січня показник частки підвищився до 3,76% (великі міста «50 тис.+»). Загалом, ці цифри майже втричі перевищили рейтинг каналу за минулий рік. Середні показники каналу у 2009 р. склали: rat% - 0,22, shr% - 1,46. Отже, рейтинг марафону дозволив «П’ятому» піднятися на кілька щаблів у загальному рейтингу українських телеканалів.

Беззаперечну лідерську позицію в рамках марафону «Президентські вибори-2010» зайняли випуски «Часу новин», що виходили в ефір з найсвіжішими повідомленнями і прямими включеннями з місць головних подій. 17 січня випуск о 18.00 на піку взяв рейтинг 2,26%, частку 7,23%.

Прес-служба нагадує, що з початком нового телевізійного сезону 31 серпня 2009 року на «5 каналі» стартував багатоденний марафон, присвячений президентським перегонам в Україні, під назвою «Час до виборів». Протягом цього періоду щоденно в ефірі «Часу новин», «Нового часу» та «Часу» відстежувалися усі події в рамках виборчої кампанії, у гостьових студіях обговорювалося широке коло питань навколо неї, робилися прогнози щодо її результатів тощо. На висвітлення президентських виборів було також повністю спрямовано ефір щотижневого політичного ток-шоу на «П’ятому» - «Майдан. Лідер нації» - з ведучими Павлом КУЖЕЄВИМ та Яною КОНОТОП.

Як анонсувалося на початку, марафон «П’ятого каналу» триватиме аж до оголошення остаточних результатів виборів на пост Президента України. Отже, наразі «П’ятий» продовжує відстежувати хід перегонів і готує фінальний, ще більш масштабний етап марафону, що розпочнеться 7 лютого, у день вирішального голосування, повідомляє прес-служба телеканалу.