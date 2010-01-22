"Наша Україна" закликає громадян об’єднатися навколо Ющенка

Партія «Наша Україна» закликає громадян об’єднатися навколо лідера партії, нинішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА під час позачергових парламентських виборів у разі їх проведення, а також запланованих місцевих виборів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві політради «Нашої України» щодо політичної ситуації в країні напередодні другого туру президентських виборів.

Партія «Наша Україна» подякувала всім громадянам, які взяли участь у виборах глави держави і особливу вдячність висловила тим виборцям, які 17 січня підтримали кандидатуру В.ЮЩЕНКА.

«Наша політична сила з повагою ставиться до вибору українських громадян та шанує право кожного обирати владу. Свобода вибору, свобода слова та утвердження міжнародних стандартів демократії стали найбільшими надбаннями України за останні п’ять років», - сказано у заяві.

В партії зазначають, що перший тур президентських виборів відбувся чесно, демократично та законно. «Це значне досягнення є результатом президентства Віктора ЮЩЕНКА та принциповою позицією нашої політичної сили», - підкреслюють автори заяви.

Представники «Нашої України» наголошують, що сьогодні найважливішим завданням є зберегти та утвердити демократичний поступ країни.

«Звертаємося до усіх громадян України, а особливо до членів територіальних та дільничних виборчих комісій проявити високу громадянську позицію та забезпечити чесний та демократичний перебіг голосування у другому турі виборів Президента України. Маємо зробити все від нас залежне, аби 7 лютого вибори відбулися так само прозоро у відповідності з волевиявленням людей», - йдеться в заяві політради партії.

При цьому «Наша Україна» зазначає, що не може допустити, аби те, за що боролася країна у 2004 році та «до чого усі ми йшли протягом останніх п’яти років», було перекреслено.

На думку членів політради, для громадян України, які поділяють задекларовані В.ЮЩЕНКОМ цінності та перспективи, вибору у другому турі немає.

«Безвідповідальному популізму, нездійсненним обіцянкам і непрофесіоналізму, неприхованому замаху на демократію і суверенітет маємо протиставити чіткий курс розвитку країни, сформульований Віктором ЮЩЕНКОМ», - говориться у заяві.

Представники «Нашої України» зазначають, що незабаром країну чекають вибори до органів місцевого самоврядування та, ймовірно, позачергові вибори до Верховної Ради України.

«Це реальний шанс змінити політичну ситуацію в країні та повернутися до реалізації українського політичного курсу. Віктор ЮЩЕНКО готовий очолити цей процес, а, отже, завдання політичної партії «Наша Україна» гарантувати йому всіляку підтримку. Ми закликає усіх, кому небайдужа доля нашої держави, об’єднатися навколо лідера та продовжити політичну боротьбу», - зазначає політрада «Нашої України».