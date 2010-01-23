Янукович має намір добитися від Росії та Європи гарантій щодо газу

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на посту глави держави має намір добитися гарантованого мінімуму транзиту газу через Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це політик заявив під час поїздки до Херсонської області.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив важливість отримання для України гарантій від Росії і Європи для прокачування через територію країни мінімум 100 млрд. кубометрів газу на рік.

«Одним із завдань, що стоятимуть переді мною після перемоги на президентських виборах, стане, безумовно, знаходження шляхів отримання гарантій прокачування газу через газотранспортну систему не менш як 100 млрд. куб. м як з боку постачальника – Росії, так і з боку замовника – Європи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу українська сторона, зазначив кандидат на пост Президента, гарантуватиме стабільний транзит газу своєю територією.