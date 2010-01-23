У Ющенка відповіли Тимошенко на звинувачення у зраді

Голова Центрального виконкому «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ спростував заяву кандидата у президенти України, прем’є-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що Президент Віктор ЮЩЕНКО закликає людей не голосувати за жодного кандидата у другому турі і залишитися вдома.

Про це він заявив в ефірі «5-го каналу».

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ назвав таку заяву Ю.ТИМОШЕНКО «пересмикуванням».

За його словами, «по-перше, Президент наголосив на тому, що необхідно прийти на дільниці, а по-друге, проголосувати за одного з кандидатів, або в інший спосіб висловити своє волевиявлення».

«Вибори – це не тільки право, а і обов’язок та відповідальність кожного громадянина за зроблений вибір», - зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Також він повідомив, що таку ж позицію щодо другого туру президентських виборів висловила і партія «Наша Україна».

«Ви можете ознайомитися із заявою партії стосовно другого туру виборів», - сказав він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також наголосив, що слова Глави держави «вибори без вибору» стосувалися оцінки кандидатів, які вийшли до другого туру.

Як повідомляв УНІАН, в суботу Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час поїздки в Бучу Київської області, що розцінює заяву ВЮЩЕНКА із закликом до виборців голосувати у другому турі проти всіх як зраду України.

«Гасло Віктора Андрійовича: голосуйте проти всіх або не ходіть на вибори, бо два кандидата однакові – це найбрутальніша, найцинічніша технологія, яка, по суті, є зрадою України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«У мене до вас велике прохання – не сприймайте технологію голосування проти всіх або непохід на вибори, які Президент країни буде зараз проголошувати по всіх каналах телебачення. Він поїде зараз по країні – він відпрацьовує на ЯНУКОВИЧА», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.