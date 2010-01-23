Тимошенко звинуватила Ющенка у «зраді Україні»

Кандидат у президенти, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО розцінює заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА із закликом до виборців голосувати у другому турі проти всіх як зраду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у Бучі Київської області.

«Гасло Віктора Андрійовича: голосуйте проти всіх або не ходіть на вибори, бо два кандидата однакові – це найбрутальніша, найцинічніша технологія, яка, по суті, є зрадою України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зізналася, що не очікувала від В.ЮЩЕНКА такої поведінки, оскільки у 2004 році підтримала його на президентських виборах, відмовившись від своїх амбіцій на користь проведення змін в Україні.

«Ніколи не можна було очікувати, коли я з ним поряд стояла у 2004 році і коли він говорив, що ЯНУКОВИЧ – це бандит, який мусить сидіти в тюрмі, то тепер він вважає, що ми однакові. Так чому ж тоді ЯНУКОВИЧ біля нього там не стояв і чому з ним не виборював право України будувати своє життя?», - риторично запитала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що не вносила кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра і не підписувала з ним жодних меморандумів та універсалів. «Це робили інші люди, тому вони – однакові», - вважає кандидат у президенти.

«У мене до вас велике прохання – не сприймайте технологію голосування проти всіх або непохід на вибори, які Президент країни буде зараз проголошувати по всіх каналах телебачення. Він поїде зараз по країні – він відпрацьовує на ЯНУКОВИЧА», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.