Янукович у Давосі засвітив свого американського політтехнолога (фото)

Минулої п’ятниці Віктор Пінчук третій рік поспіль організував ланч для учасників Усесвітнього економічного форуму, який став єдиним українським заходом у Давосі.

Уже в день заходу Пінчук оголосив про зміну формату, бо для такої кількості людей (цього року до Пінчука записалися аж 300 осіб - три роки тому він починав з 35 запрошених) не вистачало ні столів, ні квадратних метрів ресторану, пише Українська правда. Тому їжу гостям запропонували на фуршеті перед початком, а сам ланч провели у вигляді конференції. У підсумку 14 пляшок горілки, привезених з Києва, залишилися невипитими...

На цей ланч несподівано завітала зовсім міфічна фігура. Це був... Пол Манафорт, американський консультант Януковича, якого раніше ніхто не бачив, але про якого всі чули.

Привітавшись за руку з начальником охорони прем’єра, Манафорт пройшов у фуршетну кімнату. На питання відповідати відмовився короткою фразою: "Я – непублічна фігура".

А хвилин через десять можна було бачити, як Манафорту потиснув руку Ахметов, який, власне, і рекретував цього американця півтора роки тому.

На пряме питання "Української правди", чи визнає він Манафорта своїм політтехнологом, Ахметов відповів інакше: "Це – мій друг!"