Посол Зурабов нарешті добрався до Києва

Новий Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ, призначений у серпні 2009 року, прибув до Києва в понеділок, передає РІА “Новости” з аеропорту Бориспіль.

Як повідомляв УНІАН, указ про призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав 5 серпня 2009 року.

У той же час, 11 серпня Д.МЕДВЕДЄВ надіслав відкрите послання главі Української держави Віктору ЮЩЕНКУ, в якому назвав політику України в роки його президентства відходом від принципів дружби і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не направляти в Україну нового російського посла.

19 січня 2010 року Д.МЕДВЕДЄВ доручив М.ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Україні.

Згідно з дипломатичною практикою, після прибуття до Києва новий посол має насамперед відвідати українське МЗС і вручити копії вірчих грамот. Після цього він де-факто може приступити до роботи посла. Після вручення вірчих грамот Президенту України він стане послом і де-юре.