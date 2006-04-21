Чутки про суїцид Литвина перебільшено

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням дати доручення СБУ з’ясувати джерела публікацій про нібито його спроби самогубства.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар спікера Ігор СТОРОЖУК, зазначивши, що СБУ має з’ясувати, хто організував відповідну кампанію проти нього.

Також В.ЛИТВИН просить забезпечити відповідну державну охорону.

Як стало відомо агентству, В.ЛИТВИН щодня ходить на роботу.

Ранiше в деяких iнтернет-виданнях, а також друкованих мас-медіа з`явилися повiдомлення про тяжкий психологiчний стан В.ЛИТВИНА пiсля виборiв, а також що нiбито він намагався покінчити життя самогубством, але його зупинили, за різними версіями видань, дружина, прес-секретар та інші.