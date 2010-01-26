У Луценка розкусили «політичну авантюру» Партії регіонів

Спробу Партії регіонів відправити у відставку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в “Народній самообороні” називають авантюрою, що викликана бажанням позбутись незручного міністра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху “Народна самооборона”, таку думку висловив народний депутат Юрій ГРИМЧАК, коментуючи зареєстрований у парламенті проект постанови Верховної Ради про відставку міністра внутрішніх справ.

“Проект за авторством першого віце-спікера, представника Партії регіонів Олександра ЛАВРИНОВИЧА є демонстрацією істерики, яка останніми днями панує у лавах “регіоналів”, - зауважив депутат.

На думку Ю.ГРИМЧАКА, в Партії регіонів розуміють, що в умовах чесного волевиявлення громадян їх лідер Віктор ЯНУКОВИЧ ніколи не виграє вибори. “Саме тому бойовиками з ПР під прикриттям народних депутатів було влаштовано провокацію з захопленням поліграфкомбінату “Україна”, де мають виготовлятися як виборчі бюлетені, так і бланки документів громадян України”, - зазначив депутат.

Ю.ГРИМЧАК назвав безпідставними та непрофесійними заяви представників Партії регіонів про начебто намір прихильників Юлії ТИМОШЕНКО надрукувати зайві бюлетені. Він переконаний, що тільки абсолютно безграмотна людина може повірити у вигадки про те, що хтось може надрукувати бюлетені без рішення Центральної виборчої комісії, яким затверджується форма цих бюлетенів.

“Спроба ж перекласти провину за свавільні дії народних депутатів від Партії регіонів та їх помічників на міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА є зайвою демонстрацією подвійних стандартів, за якими звикли жити “регіонали”: для донецького клану та його челяді – вседозволеність, а для політичних опонентів – закон”, - заявив депутат.

Ю.ГРИМЧАК вважає, що справжніми мотивами відставки Ю.ЛУЦЕНКА є те, що команді В.ЯНУКОВИЧА “потрібно хоч за день до виборів усунути незручного міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, який вже під час першого туру довів, що міліція здатна стати насторожі вільного волевиявлення громадян й не допустити спотворення результатів голосування”.

«Спроба проголосувати за відставку Ю.ЛУЦЕНКА, скликавши для цього аж цілу позачергову сесію, є звичайнісінькою політичною авантюрою Партії регіонів”, - вважає депутат.

Він переконаний, що принципова позиція міліції щодо недопущення спотворення результатів виборів не зміниться за жодних обставин. “Тому це позачергове збіговисько слід сприймати радше як бажання використати безкоштовний державний ефір на головному державному каналі, перш за все, для поливання брудом політичного опонента за 10 днів до другого туру президентських виборів», - резюмував Ю.ГРИМЧАК.