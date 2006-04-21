Росія не вестиме з Україною переговорів щодо Чорноморського флоту

Росія не вестиме переговори з Україною щодо часу перебування Чорноморського флоту (ЧФ) в Криму і розмірів орендної платні. Про це заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Володимир Дорохін.

"Жодних переговорів щодо термінів перебування Чорноморського флоту на території України і розмірів орендної платні не буде. Ці питання давно вирішені й ратифіковані уповноваженими на це свого часу людьми", - сказав, зокрема, Дорохін.

Згідно з нинішніми домовленостям, Чорноморський флот Росії має базуватися в Криму до 2017 року, при цьому щорічна орендна плата становить 98 мільйонів доларів.

Лента.ру