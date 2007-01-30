У справі про отруєння Ющенка з`явився масажист

У справі щодо отруєння під час виборчої кампанії 2004 року нинішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА з’явилися двоє нових фігурантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, один із цих «фігурантів» - масажист. Однак чий саме, О.МЕДВЕДЬКО не уточнив, зазначивши лише, що у вересні минулого року ця людина виїхала за межі Києва і зараз її місцезнаходження невідоме. У зв’язку з цим Службі безпеки України та МВС доручено розшук цієї людини, втім, результатів поки що немає, сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Водночас на запитання щодо причетності до отруєння В.ЮЩЕНКА керівників групи компаній «Фокстрот», про що в інтерв’ю газеті «Факти» заявив екс-голова СБУ Ігор СМЕШКО, генпрокурор сказав, що «ця ситуація нами також перевіряється… але злочин (щодо отруєння В.ЮЩЕНКА – УНІАН) поки не розкрито».

Як повідомлялося, під час президентської виборчої кампанії в 2004 році В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

Зокрема, заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН в інтерв`ю ЗМІ наприкінці листопада 2006 року заявляв, що В.ЮЩЕНКА могли отруїти більше двадцяти осіб. Р.КУЗЬМІН зазначив, що серед підозрюваних могло бути як найближче оточення Президента, люди, з якими він часто спілкувався, так і обслуговуючий персонал.

20 грудня 2006 р. В.ЮЩЕНКО заявив, що під час президентської кампанії 2004 року він був отруєний на дачі колишнього заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА.

На днях колишній голова СБУ І.СМЄШКО заявив в інтерв`ю газеті "Факты и комментарии", що «приблизно за півтори години до вечері на дачі В.САЦЮКА, того ж вечора, 5 вересня 2004 року, Віктор Андрійович вечеряв на дачі одного з керівників фірми «Фокстрот».

«Як мені розповів один із учасників тієї вечері, якісь спеціальні заходи щодо безпеки там теж ніким не проводилися. Їжу, яку вживав там Віктор Андрійович, ніхто перед цим теж не пробував, і їли там “не з одного казана”, а для ЮЩЕНКА навіть подавали окрему порційну страву – форель», - зазначив екс-голова СБУ.