ЦВК поділила окружні виборчкоми між Тимошенко і Януковичем

Центральна виборча комісія затвердила склад окружних виборчих комісій під час підготовки та проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Зокрема, у 225-ти окружкомах 113 голів комісій будуть призначені від кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО, та 112 – від кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Водночас 113 секретарів ОВК будуть призначені від В.ЯНУКОВИЧА і 112 секретарів – від Ю.ТИМОШЕНКО.

Посади заступника голови комісії під час другого туру не передбачено.

Загалом до складу окружних виборчих комісій увійдуть 3 тисячі 150 осіб.

У складі кожної комісії буде 14 осіб, які порівно поділені між обома кандидатами, які вийшли у другий тур виборів.

Рішення ЦВК було прийнято 9 голосами «за» із 13 присутніх на засіданні. При цьому утримались від голосування за постанову четверо членів комісії.

Зокрема, заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА зазначила, що ЦВК допускає порушення рівності обох кандидатів при формуванні ОВК. За її словами, у Дніпропетровській області у В.ЯНУКОВИЧА, згідно з прийнятим рішенням, буде 10 голів ОВК, а у Ю.ТИМОШЕНКО - лише 7.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА пропонувала змінити такий розподіл керівних посад на більш рівноправний, але за її пропозицію проголосували лише 5 членів ЦВК.

У дільничних виборчих комісіях закордонного виборчого округу у другому турі виборів Президента будуть працювати ті ж члени комісій, які працювали під час першого туру.